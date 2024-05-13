Бабаев: «Новый турнир будет интереснее предыдущего»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал проведение Братского Кубка летом 2024 года.

«Уверен, что летом этого года будет ярче и интереснее, чем в прошлом. В условии международной изоляции каждый такой матч — большой праздник. Хорошо, что встречи пройдут с братскими командами. Немаловажно, что это будут игры в преддверии сезона. Ждем ярких эмоций и настоящего праздника футбола», — сказал Бабаев.

Ранее стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК «Белград» в турнира, который пройдет с 3 по 7 июля в Москве. Всего будет проведено четыре матча.