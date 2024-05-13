Семин раскритиковал руководство «Пари НН»: «В клубе — дилетанты»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» раскритиковал руководство «Пари НН» после поражения в матче 28-го тура РПЛ с «Сочи» (1:6).

«Из-за ситуации, которая происходит в Нижнем Новгороде, можно сказать, что люди в клубе — дилетанты. Они заменили тренера за несколько туров до конца чемпионата, а это подтверждает мои слова. Тем более, Юран — это топовый тренер, показывавший достойный уровень. Сейчас настала очередь спортивного директора — его надо увольнять», — сказал Семин «СЭ».

29 апреля «Пари НН» объявил об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Российского специалиста заменил серб Саша Илич.

На данный момент нижегородский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

(Денис Сафронов)