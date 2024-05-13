Бушманов: «Спартак» и правда преобразился при Слишковиче, но нет ничего такого, если его уберут»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича и его перспективах в клубе.

«Думаю, руководство ищет главного тренера, который что-то уже выигрывал в своей карьере. Я так понимаю, что «Спартак» российских специалистов не рассматривает, наверно, какого-то иностранца. Мне кажется, это логично. Но то, что «Спартак» преобразился, это тоже правда, и с этим не нужно спорить. «Спартак» в большинстве матчей выглядит вполне прилично. Слишкович в роли исполняющего обязанности и приходил помощником, поэтому, думаю, нет ничего такого в том, что его уберут. Плюс я читал, что он, скорее всего, останется в структуре клуба. В какой должности — это уже второй вопрос», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

После 28 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. При боснийском специалисте московский клуб одержал 4 победы и 3 раза сыграл вничью.