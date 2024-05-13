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Сегодня, 23:09

Бушманов: «Спартак» и правда преобразился при Слишковиче, но нет ничего такого, если его уберут»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича и его перспективах в клубе.

«Думаю, руководство ищет главного тренера, который что-то уже выигрывал в своей карьере. Я так понимаю, что «Спартак» российских специалистов не рассматривает, наверно, какого-то иностранца. Мне кажется, это логично. Но то, что «Спартак» преобразился, это тоже правда, и с этим не нужно спорить. «Спартак» в большинстве матчей выглядит вполне прилично. Слишкович в роли исполняющего обязанности и приходил помощником, поэтому, думаю, нет ничего такого в том, что его уберут. Плюс я читал, что он, скорее всего, останется в структуре клуба. В какой должности — это уже второй вопрос», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

После 28 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. При боснийском специалисте московский клуб одержал 4 победы и 3 раза сыграл вничью.

 

Источник: Metaratings.ru.
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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