Нападающий «Краснодара» Олусегун считает Кордобу сильнее Соболева

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сравнил нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом черно-зеленых Джоном Кордобой.

«Для меня Кордоба намного сильнее Соболева как футболист. Джон в принципе самый лучший футболист в РПЛ, поэтому в этом сравнении все предельно просто», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Джон Кордоба забил 14 мячей, а Александр Соболев отличился 5 раз. «Краснодар» после 28 туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на пятой строчке (46).