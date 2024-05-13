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Сегодня, 17:47

Фомин — о Братском Кубке: «Это отличная возможность подготовиться к новому сезону»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил идею проведения Братского Кубка летом 2024 года.

«Я как футболист могу сказать, что это отличная возможность подготовиться к новому сезону. В прошлом году была прекрасная атмосфера на матчах, много людей, поддержка. Такое не всегда увидишь на матчах РПЛ. Звездные болельщики? Думаю, для них — это отличная возможность побыть в раздевалке. Если приедет Саша Овечкин, то будет здорово», — заявил Фомин.

Ранее стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК в турнире, который пройдет с 3 по 7 июля в Москве. Всего будет проведено четыре матча.

Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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