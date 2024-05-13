Фомин — о Братском Кубке: «Это отличная возможность подготовиться к новому сезону»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил идею проведения Братского Кубка летом 2024 года.

«Я как футболист могу сказать, что это отличная возможность подготовиться к новому сезону. В прошлом году была прекрасная атмосфера на матчах, много людей, поддержка. Такое не всегда увидишь на матчах РПЛ. Звездные болельщики? Думаю, для них — это отличная возможность побыть в раздевалке. Если приедет Саша Овечкин, то будет здорово», — заявил Фомин.

Ранее стало известно, что «Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими «Партизаном» и ОФК в турнире, который пройдет с 3 по 7 июля в Москве. Всего будет проведено четыре матча.