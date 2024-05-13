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Сегодня, 21:45

Агент Дзюбы опроверг возможный отъезд игрока в Китай: «Может, придумают что-то новое, а то банально»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном отъезде футболиста в Китай.

Ранее журналист Андрей Панков сообщил, что форвард покинет московский клуб по окончании сезона и может продолжить карьеру в «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

«Могу лишь посоветовать уважаемому журналисту Панкову и его не менее уважаемым источникам перечитать регламент чемпионата Китая по футболу по части заявки легионеров. Или хотя бы недавнюю колонку Леонида Викторовича Слуцкого, где он подробно объяснил, почему переход Дзюбы в Китай даже в теории невозможен до января 2025 года. На этом тему с Китаем предлагаю закрыть. Может, наконец, придумают что-то новое, а то совсем банально», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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