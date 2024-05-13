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Сегодня, 18:38

Пивоваров назвал Овечкина одним из первых кандидатов на участие в Братском Кубке

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не исключил появления на поле главного тренера бело-голубых Марцела Лички в Братском Кубке, который пройдет летом в Москве. Также, по его словам, в турнире может сыграть нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

— Хотите еще раз увидеть Личку на поле?

— По-моему, он играл очень даже хорошо. После этого делился позитивными впечатлениями. Но матчи Кубка будут в более серьезном спортивном режиме проводиться. Тем не менее не исключаем его выход на поле.

— Планируется ли расширение участников в следующие годы?

— Пока не планируем, но очень много идей по развитию проекта уже есть. Пока настрой позитивный.

— Возможна ли игра Александра Овечкина?

— Конечно, мы об этом думаем. С его участием был фантастический ивент, событие, которое перевернуло представление многих о медиафутболе. Сумасшедшие охваты после его гола, единоборства. Естественно, если такой сценарий допустим, он один из первых кандидатов.

Братский Кубок пройдет с 3 по 7 июля. В нем примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также два сербских клуба: ОФК и «Партизан».Турнир пройдет в формате «Москва против Белграда».

Александр Овечкин
Футбол
Марцел Личка
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В ЦСКА заявили о намерении пригласить звездных игроков и болельщиков на Братский Кубок

Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Если Акинфеев захочет, то продлит контракт»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
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Спартак – Рубин
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