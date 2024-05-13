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Сегодня, 19:18

Футболист «Спартака» Джикия снова подал в суд на застройщика

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия подал повторное обращение в суд на застройщика, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Впервые футболист обратился в суд в декабре 2023 года с просьбой выплатить ему компенсацию, так как застройщик вовремя не сдал дом, в котором Джикия приобрел шесть квартир. После разбирательств суд встал на сторону игрока «Спартака» и в феврале 2024 года присудил ему часть требуемой суммы. С застройщика взыскали 2 миллиона 600 тысяч рублей неустойки, штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч, госпошлину и компенсацию морального вреда.

Однако отмечается, что Джикия снова подал в суд на застройщика. 10 июня Тушинский суд рассмотрит иск футболиста о защите прав потребителей.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 11с матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми истекает летом этого года.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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