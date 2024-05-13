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Сегодня, 23:19

Канчельскис считает, что все претенденты на первое место в РПЛ заслуживают чемпионства

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«По моему мнению, все команды, претендующие на чемпионство в этом сезоне, его заслуживают, все же играют в футбол, добиваются определенных результатов. Это же прекрасно, что интрига держится до последнего тура. Чемпионская игра у команд или нет — неважно, все равно кто-то же займет первое место и станет чемпионом», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Также он предположил, с чем связана нестабильность лидирующих команд.

«В нестабильности команд-лидеров виноваты соперники, которые, может быть, не имеют таких больших амбиций, но все равно хотят побеждать. Все команды готовятся, все пытаются навязывать борьбу, и это прекрасно, что у нас есть такая конкуренция. В таких условиях команды и футболисты могут прогрессировать», — добавил экс-футболист.

По итогам 28 туров в чемпионате России лидирует «Динамо» с 53 очками. На втором месте располагается «Зенит» (51). Третья строчка — у «Краснодара» (50).

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
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Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Краснодар

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П
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Локомотив

 15
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Зенит

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