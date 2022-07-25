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Судейство

Сегодня, 13:44

В «Спартаке» сообщили о запланированной встрече с представителями судейского корпуса РФС

Анна Горшкова
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что в ближайшее время состоится встреча с представителями судейского корпуса РФС.

«Встреча с судейским корпусом РФС запланирована. Когда состоится? На неделе», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

25 июля «Краснодар» ответил президенту «Спартака» Леониду Федуну и рассказал о судейских ошибках в матче 2-го тура РПЛ (1:4).

Обслуживал встречу в Краснодаре главный арбитр Кирилл Левников.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4766391-v-spartake-soobschili-o-zaplanirovannoj-vstreche-s-predstavitelyami-sudejskogo-korpusa-rfs.html
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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