В «Спартаке» сообщили о запланированной встрече с представителями судейского корпуса РФС

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что в ближайшее время состоится встреча с представителями судейского корпуса РФС.

«Встреча с судейским корпусом РФС запланирована. Когда состоится? На неделе», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

25 июля «Краснодар» ответил президенту «Спартака» Леониду Федуну и рассказал о судейских ошибках в матче 2-го тура РПЛ (1:4).

Обслуживал встречу в Краснодаре главный арбитр Кирилл Левников.