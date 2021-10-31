Белоголовцева не смутит, если инопланетяне помогут «Спартаку» украсть несколько игроков «ПСЖ»

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался о конфликтах в московском «Спартаке».

— Все, что происходит в «Спартаке», меня уже не смущает давно. Если руководство «Спартака» скажет, что мы подписали контракт с инопланетянами, которые помогут украсть пару игроков «ПСЖ» — это меня не смутит. Будут теперь с инопланетянами сотрудничать. Говорить о приходах и уходах — это как тот мальчик, который кричал: «Волки, волки». А потом пришли волки, и всех сожрали. Волки пришли и сожрали мой любимый клуб. Эти волки пролезли в руководство клуба, а теперь его жрут. Это просто кошмар! Полная беспомощность! Как владелец клуба хочет, так он себя и ведет.

Это его деньги, мы не имеем право ему ничего диктовать. Люди, которые кричат, чтобы Федун продал клуб — они глупые просто. Такое ощущение, что люди, которые это кричат, могут его купить. С другой стороны, если ты клубом владеешь, то ты должен как-то смотреть по сторонам. Это же любимая команда в стране! Хотя я считаю, что дети, которые сейчас рождаются у спартаковских болельщиков, начинают болеть за кого угодно, но не за «Спартак». И не слушаются родителей, которые говорят: «Мы — великая команда!».