Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев о возможном вызове в сборную: «Мое дело — работать»
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил свои шансы на попадание в сборную России.
«Общался ли я с Кафановым? После игры с «Ростовом» он передал мне свою книгу. Я ее и до этого читал. Я думаю, что он за всеми вратарями в Премьер-лиге следит. Уверен, он хочет, чтобы в России появлялись хорошие голкиперы. Мое дело работать. Сборная? Не знаю, что будет в будущем. Повторюсь, моя задача — работать, показывать хорошую, стабильную игру. Если буду достоин, то думаю, тренерский штаб примет решение. Пока считаю, что нужно больше работать», — приводит пресс-служба самарцев слова Ломаева.
В сезоне-2021/22 Ломаев провел 13 матчей за «Крылья Советов» и пропустил 16 голов, отыграв 4 встречи на ноль. Ранее сообщалось, что 22-летним голкипером интересуется «Спартак».
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