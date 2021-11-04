Тренер «Нижнего Новгорода» Хазов дисквалифицирован на три матча

Тренер «Нижнего Новгорода» Антон Хазов по итогам 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» дисквалифицирован на три матча, информирует сайт РФС.

Хазова во время встречи был удален в подтрибунном помещении за оскорбление судейской бригады.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение — дисквалифицировать тренера ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород Хазова А. на 3 (Три) Матча Тинькофф Российской Премьер-лиги», — говорится в сообщении.

«Нижний Новгород» также получил замечание за иные нарушения регламента. В случае очередного нарушения к клубу будут применены более серьезные санкции.

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.