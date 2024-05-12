«Сочи» — «Пари НН»: Гуарирапа удвоил преимущество хозяев

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«Сочи» забил второй мяч в ворота «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ — 2:0.

На 32-й минуте за хозяев забил Сауль Гуарирапа.