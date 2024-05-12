«Сочи» — «Пари НН»: Сутормин оформил дубль и забил пятый мяч в ворота гостей

«Сочи» забил пятый мяч в ворота «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ — 5:0.

На 83-й минуте за хозяев забил Алексей Сутормин. Полузащитник оформил дубль, ранее он реализовал пенальти на 73-й минуте.