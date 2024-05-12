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Галактионов: «Пока есть шансы зацепиться за тройку, надо биться»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о задаче команды на остаток сезона.

12 мая железнодорожники на выезде обыграли «Оренбург» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Ставим ли задачу зацепиться за тройку? Конечно ставим. Пока есть шансы, и математические, и реальные, надо биться. У нас два матча. Главное, чтобы мы сами правильно отнеслись к этим играм», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

После победы над «Оренбургом» команда Галактионова с 47 очками занимает четвертое место в РПЛ, отставая от «Краснодара», идущего третьим, на три очка.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
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Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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ЦСКА

 22 1 9
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