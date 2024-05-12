«Сочи» — «Пари НН»: полузащитник хозяев Кравцов открыл счет

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов открыл счет в матче 28-го тура РПЛ против «Пари НН» — 1:0.

Хавбек отличился на 8-й минуте встречи.

Кравцов забил третий гол в сезоне-2023/24, он провел за «Сочи» 26 матчей во всех турнирах.