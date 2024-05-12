Лещенко заявил, что готов написать песню в честь чемпионства «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал возможное чемпионство бело-голубых в текущем розыгрыше РПЛ.

«Меня одолевали сомнения, что доживу до чемпионства «Динамо». Но думал, что было бы неплохо победить в РПЛ (смеется). Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом событии», — приводит слова Лещенко Sport24.

После 28 туров «Динамо» (53 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).