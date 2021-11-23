«Валерий Георгиевич на месте». Жена Карпина показала отдых с тренером в Дубае
Жена Карпина показала отдых с главным тренером сборной России в Дубае
15:38
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала в Instagram видео с отдыха в Дубае вместе с мужем.
«Валерий Георгиевич Карпин на месте! Не переживайте!» — подписала Дарья Карпина видео.
Напомним, что по итогам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах.
Валерий Карпин. Фото Сторис Дарьи Карпиной, Instagram
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/dasha.karpina/2713289673866105468/
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