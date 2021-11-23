«Валерий Георгиевич на месте». Жена Карпина показала отдых с тренером в Дубае

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала в Instagram видео с отдыха в Дубае вместе с мужем.

«Валерий Георгиевич Карпин на месте! Не переживайте!» — подписала Дарья Карпина видео.

Напомним, что по итогам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах.