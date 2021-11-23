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«Валерий Георгиевич на месте». Жена Карпина показала отдых с тренером в Дубае

Жена Карпина показала отдых с главным тренером сборной России в Дубае
15:38
Валерий и Дарья Карпины. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Валерий Карпин. Фото Сторис Дарьи Карпиной, Instagram
Валерий и Дарья Карпины. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала в Instagram видео с отдыха в Дубае вместе с мужем.

«Валерий Георгиевич Карпин на месте! Не переживайте!» — подписала Дарья Карпина видео.

Напомним, что по итогам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах.

Валерий Карпин. Фото Instagram Дарьи Карпиной, Instagram
Валерий Карпин. Фото Сторис Дарьи Карпиной, Instagram

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/dasha.karpina/2713289673866105468/

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Карен Саркисян все материалы автора
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