Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о желании вернуться в московский клуб.

«История с Промесом все красноречиво показывает. Все эти камбеки ни к чему хорошему не приводят. У «Спартака» глубокие проблемы в середине поля, но они не будут решены за счет Глушакова. Денис способен приносить пользу «Химкам», но не топ-клубам. Человек в 35 лет не может давать какое-то движение. Для команд второй восьмерки это неплохой игрок. Поиграет еще год, максимум — два, не больше, как в свое время делал Тихонов. Глушаков в лучшие свои годы мог подхватить мяч и бездумно носиться с ним в центре поля, абсолютно не развивая атаку. Это совершенно неправильный подход», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее Глушаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак». В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 11 матчей в чемпионате России и забил 6 мячей.