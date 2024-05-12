«Сочи» — «Пари НН»: команды обменялись голами в концовке

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«Сочи» и «Пари НН» обменялись голами в концовке матча 28-го тура РПЛ — 6:1.

На 87-й минуте за хозяев отличился Никита Бурмистров. Спустя две минуты за нижегородцев забил Зе Турбо.