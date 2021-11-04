Кавазашвили: «Глушакова немедленно надо возвращать в «Спартак»!»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о желании вернуться в московский клуб.

«Немедленно его надо возвращать! Не знаю, о чем думает Витория, почему никто ему об этом не говорит. Я удивляюсь, что за тренерский штаб в «Спартаке». Ведь все знают, что Глушаков является самым лучшим разыгрывающим футболистом, который был в последнее время в клубе. Я даже просил, чтобы его в сборную взяли.

К сожалению, не могут воспользоваться знаниями Глушакова. Это очень обидно. Надо предложить Денису вернуться в «Спартак». Он бы с удовольствием согласился. Он бы помог еще пару лет команде, которая сейчас развалена. Он был бы связующим звеном", — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее Глушаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак». В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 11 матчей в чемпионате России и забил 6 мячей.