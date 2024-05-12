Булыкин считает, что «Локомотив» может занять третье место в РПЛ: «Неудачи «Зенита» и «Краснодара» позволили догнать их»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива» над «Оренбургом» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Если учитывать, что «Локомотив» отстает от третьего места всего на 3 очка, то можно сказать, что он выбрался из кризиса. Хоть и были возможности раньше попасть в тройку. Но важно то, что сейчас «Локомотив» показывает хорошую игру. Теоретически команда может зацепиться за третье место. Неудачная игра «Зенита» и «Краснодара» позволила «Локомотиву» догнать их», — сказал Булыкин «СЭ».

Благодаря победе над «Оренбургом» железнодорожники обошли «Спартак» и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками.

Отставание «Локомотива» от идущего третьим «Краснодара» составляет 3 очка.