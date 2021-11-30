«Слепо верю, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться». Карпин рассказал подробности встречи с игроками

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел полуторачасовую встречу с футболистами.

Сегодня в одном из отелей в центре Москвы прошло собрание игроков сборной России с главным тренером команды Валерием Карпиным. Встреча продолжалась полтора часа. После ее окончания Карпин ответил на вопросы журналистов — о Польше, психологии и выборе стадиона.

Ничего после этой встречи не забудется

— Почему встреча с игроками сборной России была тайной?

— Встреча не была тайной. Почему вы так решили? Мы просто решили не объявлять. Нам надо было встретиться, мы и встретились. Для раскрепощения футболистов я придумал эту встречу.

— Вы запретили игрокам говорить после нее?

— Не было ни слова сказано о том, что нельзя разговаривать. Говорили о Польше и Хорватии. Сейчас это нужно было сделать, ибо потом они полетят в отпуска.

— У вас сегодня была также встреча с физиотерапевтами. О чем разговаривали?

— Просто налаживаем работу с клубами. Настраиваем каналы коммуникации. Хотелось бы получать какую-то обратную связь, информацию — то, чем готовы поделиться. Например, кто и что делал в последние две недели. У нас нет цифр, что делал футболист в последние несколько дней. Хотелось бы получать эти данные. Физиотерапевтов позвали всех. Приехали кто смог. Например, у «Краснодара» есть травмированные — их и не было.

— Насколько рационально проводить такую встречу за четыре месяца до игры?

— Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно. Да, не было легионеров и питерцев. Первым тяжело отпроситься, а вторые — из-за погодных условий. Лучше встречаться, чем не встречаться. У нас не было шансов пригласить легионеров. Никто не в восторге лишний раз летать, но все согласились. А, например, Гончаренко со мной созвонился.

— Почему не было возможности сделать время встречи удобным для всех футболистов?

— Мы знали заранее о собрании. У «Зенита» тренировочный процесс. Могли остаться в Москве? Это решение клуба. Не было Захаряна и Глушакова? Глобально позвали тех, кто слышал и понимал все, о чем говорили с сентября. Жемалетдинов опоздал? Никто не ругал его. Он предупредил.

Футболисты нашли отклик в моих словах о страхе мяча

— Вы давали какие-то рекомендации по игре?

— Я не давал никаких рекомендаций. Сейчас тот случай, когда все прекрасно всё понимают. Была речь об игре Джикии и Дивеева. Смотрели видео, моменты. Это не аналитика. Но кое-какие моменты поставили. Реакция была позитивная.

— Вы бы хотели провести товарищеский матч с Италией?

— Смотря где, когда и в каких условиях. Тут все будет зависеть от разных факторов. РФС пока ничего не говорил про февральский сбор. Ни по какому из сборов. Тур согласны перенести — и это хорошо.

— У сборной Италии подобные матчи являются регулярными...

— Они находятся не в тренировочном периоде. У нас все команды готовятся в соревновательном периоде. В клубе важно наигрывать связи в этот момент. Если рассуждать с позиции клубного тренера, то я бы не хотел отпускать игроков на такие встречи сборных. Мне хотелось бы получить 10 дней, если перенесут тур. Еще не утверждено, что тур перенесен. Много вопросов. Все обсуждения будут после понимания, кто вышел в евровесну.

— На чем вы сегодня делали акцент?

— Сегодня больше говорили про психологию. Игроки отмечают, что все из-за головы. Дело не в том, что кто-то трус или еще что-то. Нет! Все игроки разные и реагируют на ошибки по-разному. Хотелось бы, чтобы это не продолжалось.

— Ваши слова о страхе мяча как-то подействовали на футболистов?

— У футболистов мои слова о страхе мяча нашли отклик. Это не боязнь, а ответственность за результат. Это психология, которая не меняется по щелчку. Никто конкретно кого-то не испугался. Такого не было.

— А боялись ли Луки Модрича?

— Не было такого. Это коллективная игра. Это был решающий матч. Сейчас будет стыковой матч, где ответственности еще больше.

Хотел бы каждую неделю с игроками встречаться

— Обсуждались ли ваши слова о возможном уходе?

— Мы не обсуждали мои слова об уходе. Нет.

— Будут ли еще подобные встречи?

— Таких встреч больше не будет до конца года. Впереди туры, еврокубки. Да, такие собрания очень полезны. Хотел бы каждую неделю встречаться. У меня уже были разные — индивидуальные, группами. Они будут продолжаться и в феврале. А командой встречаться удобнее. Но сейчас уже невозможно будет организовать такое мероприятие.

— Как вам работа тренера сборной после всего этого давления?

— После стыков надо будет об этом подумать. Клубная работа тоже интересная. Она другая, но интересная. Не могу оценить, насколько интереснее. Я молодой мужчина? Я самый старый в РПЛ. Это смешно. В сборной России интересно. Даже сравнивать нельзя. Не могу сказать, что здесь интереснее, чем там. Не могу сказать, что я скучаю по клубному футболу. Прямо сейчас — нет.

— Вы смогли подобрать слова, чтобы убедить футболистов в правильности ваших идей?

— Слова — это красиво и замечательно. Но главное — что будет на поле. Сегодня я услышал слова от разумных ребят, которые все прекрасно понимали. Я не буду говорить о конкретных вещах. И намекать не буду.

— Какое событие самое главное в этом году?

— Игра со сборной Хорватией — для меня.

Если государство не может обязать всех прививаться, то как это сделает тренер сборной?

— Общались ли вы с Кудряшовым после этого матча?

— Я общался с Кудряшовым по телефону. Сейчас ему получше. Он начал играть. Природа срезки? Понятно, что он хотел сделать, но не смог — свело обе ноги.

— Вы можете представить, что Станислав Черчесов возглавит сборную Польши?

— А почему нет? Ну представил я это. И что?

— Вы готовы обязать футболистов прививаться для игры за сборную России?

— Если государство не может, то как это может тренер сборной России? Пускай это делает государство.

— Что с выбором стадиона?

— Вопрос обсуждается. Мне бы хотелось сыграть везде. Собираем информацию. Шорт-лист есть. Есть некие критерии приемлемости — климат, поле. Например, в Ростове в марте не так тепло, как все думают. О стадионе в Екатеринбурге мы не думали. Москва или Краснодар? Если будет 50% или больше зрителей, то Лужники. Но холод! Полякамто все равно.

Вера основывается на том, что людям свойственно ошибаться

— Холод — наше преимущество?

— Не замечаю этого.

— Есть ли какой-то оптимизм перед игрой со сборной Польши?

— Ничего сверхъестественного не случилось. Дает надежду то, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть! Моя задача — добиться этого. Сегодняшняя встреча подтвердила, что это все возможно. Я и в прошлый раз так считал. Я слепо верю, что ребята могут играть в футбол. Без веры нельзя жить. Вера основывается на том, что людям свойственно ошибаться.

— Вы чувствуете поддержку аудитории?

— Вы мне не верите, но я ничего не читаю. Например, ко мне подходят люди на улице. Хожу по улице из-за ваших пробок. Вчера из РФС ехал на метро.

— Есть ли в сборной проблема с утечкой информации?

— Понятно, откуда уходит информация. Ее особо никто и не скрывал. После осеннего раза сливов из сборной не было. Они прекратились.