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Судейство

ЭСК: «Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Нижним Новгородом»

21:31
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС вынесла вердикт по эпизоду матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Локомотив» (1:2).

Департамент инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Локомотива» на 51-й минуте матча. Согласно решению комиссии, судья ошибочно не назначил 11-метровый удар.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что если судья принял решение продолжить игру после незначительного толчка в спину атакующим игроком команды «Нижний Новгород» № 7 Ричлордом Эннином игрока обороняющейся команды «Локомотив» № 6 Дмитрия Баринова, то он должен был назначить 11-метровый удар за безрассудный толчок в спину соперника обороняющимся игроком команды «Локомотив» № 16 Тином Едваем», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214829

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Евгений Петров все материалы автора

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