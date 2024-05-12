Дзюба выложил совместную фотографию с Овечкиным: «Пузико и деревяшка вместе»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выложил совместную фотографию с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Дзюба поделился снимком в соцсетях. «Пузико и деревяшка вместе», — подписал фото футболист.

Александр Овечкин и Артем Дзюба. Фото Соцсети

Ранее сообщалось, что Овечкин 12 мая посетил матч между ЦСКА и «Зенитом» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Вашингтон» в конце апреля всухую проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ. 38-летний россиянин не набрал результативных действий в Кубке Стэнли.