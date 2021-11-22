Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Джикия об отсутствии Дзюбы в сборной: «Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать»

11:10
Артем Дзюба и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Дзюба и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальной команде.

«Это решение тренера, — приводит слова Джикии «Комсомольская правда». — Я спокойно отношусь к этому, потому что так же может и со мной произойти. Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать. Это ответственность главного тренера и его работа. Очень много игроков он не вызвал и за это отвечает. Если бы я отвечал за это, наверное, более эмоционально воспринимал все эти ситуации».

Защитник ответил, можете ли себе представить, что сам откажется приезжать в сборную.

«Я — нет, 100 процентов. Но это личное решение каждого», — сказал он.

Напомним, что после прихода Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России Дзюба не провел за национальную команду ни одной игры. Специалист не вызвал нападающего на первый сбор команды под своим руководством, а от последующего вызова 33-летний россиянин отказался, сославшись на плохую физическую форму. После этого он приглашений в сборную больше не получал.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/georgij-dzhikiya-ya-spokojno-mogu-obshhatsya-s-kazhdym-bolelshhikom-mne-ne-za-chto-opuskat-glaza/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Карпин назвал себя идиотом и остался в сборной России. Для поездки в Катар тренеру больше нельзя ошибаться
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе
1
1
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты