Джикия об отсутствии Дзюбы в сборной: «Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальной команде.

«Это решение тренера, — приводит слова Джикии «Комсомольская правда». — Я спокойно отношусь к этому, потому что так же может и со мной произойти. Может случиться так, что Карпин и меня не захочет вызывать. Это ответственность главного тренера и его работа. Очень много игроков он не вызвал и за это отвечает. Если бы я отвечал за это, наверное, более эмоционально воспринимал все эти ситуации».

Защитник ответил, можете ли себе представить, что сам откажется приезжать в сборную.

«Я — нет, 100 процентов. Но это личное решение каждого», — сказал он.

Напомним, что после прихода Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России Дзюба не провел за национальную команду ни одной игры. Специалист не вызвал нападающего на первый сбор команды под своим руководством, а от последующего вызова 33-летний россиянин отказался, сославшись на плохую физическую форму. После этого он приглашений в сборную больше не получал.