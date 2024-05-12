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Семшов заявил, что атака «Зенита» играет обреченно

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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов объяснил причина безвыигрышной серии сине-бело-голубых. В субботу, 11 мая, «Зенит» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 0:1 в матче 28-го тура РПЛ. Петербургская команда продлила серию без побед в чемпионате до четырех матчей.

«Конечно, результат «Зенита» был неожиданным, так как команда ведет борьбу за чемпионство, четвертый матч подряд не может победить соперника, особенно на своем поле, — сказал Семшов. — Наверное, «Зенит» должен был действовать немного агрессивнее, чтобы добиться нужного результата. Пока есть такая ситуация, динамовцы должны держать все в своих руках, чтобы все зависело только от них, вчера в драматичном матче они вырвали нужную победу. Характер и сплоченность команды повлияли на этот результат. Теперь, конечно, все в руках «Динамо», несмотря на матч с «Краснодаром», но гандикап в два очка от «Зенита» вполне позволяет команде сделать все, чтобы стать чемпионом. Если брать последние матчи «Зенита», то страдает качество игры. Сейчас нет целостной игры. Какая-то обреченность или скудность моментов впереди», — приводит слова Семшова ТАСС.

«Динамо» лидирует с 53 очками. Вторым идет «Зенит» (51 очко), на третьей позиции располагается «Краснодар» (50).

Источник: ТАСС
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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