Семшов заявил, что атака «Зенита» играет обреченно
Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов объяснил причина безвыигрышной серии сине-бело-голубых. В субботу, 11 мая, «Зенит» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 0:1 в матче 28-го тура РПЛ. Петербургская команда продлила серию без побед в чемпионате до четырех матчей.
«Конечно, результат «Зенита» был неожиданным, так как команда ведет борьбу за чемпионство, четвертый матч подряд не может победить соперника, особенно на своем поле, — сказал Семшов. — Наверное, «Зенит» должен был действовать немного агрессивнее, чтобы добиться нужного результата. Пока есть такая ситуация, динамовцы должны держать все в своих руках, чтобы все зависело только от них, вчера в драматичном матче они вырвали нужную победу. Характер и сплоченность команды повлияли на этот результат. Теперь, конечно, все в руках «Динамо», несмотря на матч с «Краснодаром», но гандикап в два очка от «Зенита» вполне позволяет команде сделать все, чтобы стать чемпионом. Если брать последние матчи «Зенита», то страдает качество игры. Сейчас нет целостной игры. Какая-то обреченность или скудность моментов впереди», — приводит слова Семшова ТАСС.
«Динамо» лидирует с 53 очками. Вторым идет «Зенит» (51 очко), на третьей позиции располагается «Краснодар» (50).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
12
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|0 : 2
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3