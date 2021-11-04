Арбитр матча в Нижнем Новгороде отстранен от работы в РПЛ за две серьезные ошибки в пользу «Локо»

Во втором тайме матча 13-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Локомотив» (1:2) арбитр Алексей Сухой, по мнению руководства департамента судейства РФС, допустил две серьезные ошибки. Именно поэтому он не получил назначение на 14-й тур.

По данным «СЭ», речь идет о моментах на 52-й и 75-й минутах. В первом эпизоде Сухой не зафиксировал фол Тина Едвая на Ричлорде Эннине — толчок соперника рукой в спину. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота железнодорожников.

Во втором арбитр правильно определил, что Константин Марадишвили с фолом прервал контратаку Дениса Ткачука, но ошибочно не вынес нарушителю предупреждение. Для полузащитника гостей оно стало бы вторым, его удалили бы с поля.