Арбитр матча в Нижнем Новгороде отстранен от работы в РПЛ за две серьезные ошибки в пользу «Локо»
21:21
Во втором тайме матча 13-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Локомотив» (1:2) арбитр Алексей Сухой, по мнению руководства департамента судейства РФС, допустил две серьезные ошибки. Именно поэтому он не получил назначение на 14-й тур.
По данным «СЭ», речь идет о моментах на 52-й и 75-й минутах. В первом эпизоде Сухой не зафиксировал фол Тина Едвая на Ричлорде Эннине — толчок соперника рукой в спину. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота железнодорожников.
Во втором арбитр правильно определил, что Константин Марадишвили с фолом прервал контратаку Дениса Ткачука, но ошибочно не вынес нарушителю предупреждение. Для полузащитника гостей оно стало бы вторым, его удалили бы с поля.
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