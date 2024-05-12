«Сочи» — «Пари НН»: Сутормин с пенальти забил четвертый мяч хозяев

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«Сочи» забил четвертый мяч в ворота «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ — 4:0.

На 73-й минуте с пенальти за сочинцев отличился Алексей Сутормин.