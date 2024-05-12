«Сочи» — «Пари НН»: Сутормин с пенальти забил четвертый мяч хозяев
«Сочи» забил четвертый мяч в ворота «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ — 4:0.
На 73-й минуте с пенальти за сочинцев отличился Алексей Сутормин.
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|
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|41-27
|50
|
4
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|11
|5
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|47
|
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|
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|7
|8
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|
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|28
|7
|5
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|26
|
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|27
|4
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|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|0 : 2
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
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ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
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