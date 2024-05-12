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Сегодня, 22:34

Морено хочет остаться в РПЛ в случае ухода из «Сочи»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Роберт Морено.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено хочет остаться в РПЛ в случае ухода из клуба, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, 46-летний испанец заинтересован в том, чтобы продолжить работу в чемпионате России.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Команда под его руководством провела 11 матчей во всех турнирах, одержала 2 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 23 очками в 28 матчах. За два тура до конца сезона сочинцы отстают на 6 очков от «Факела», занимающего 14-ю позицию, позволяющую принять участие в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в сезоне-2024/25.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Роберт Морено
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Цаллагов назвал сильнейшую команду РПЛ на данный момент
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 6 : 1
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Матео Кассьерра

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Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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