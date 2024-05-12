Морено хочет остаться в РПЛ в случае ухода из «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено хочет остаться в РПЛ в случае ухода из клуба, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, 46-летний испанец заинтересован в том, чтобы продолжить работу в чемпионате России.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Команда под его руководством провела 11 матчей во всех турнирах, одержала 2 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 23 очками в 28 матчах. За два тура до конца сезона сочинцы отстают на 6 очков от «Факела», занимающего 14-ю позицию, позволяющую принять участие в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в сезоне-2024/25.