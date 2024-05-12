«Сочи» — «Пари НН»: Марсело довел счет до разгромного

«Сочи» довел до разгромного счет в матче против «Пари НН» в 28-м туре РПЛ — 3:0.

На 66-й минуте за сочинцев отличился Марсело Алвес.