Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре защитника национальной команды Федора Кудряшова в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).

«За Кудряшова в игре с Хорватией расстроился, — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда». — Не звонил ему. Федор сильный парень и справится с этой ситуацией. Ему мое «не переживай» может только в минус пойти. Во встрече с Хорватией с его стороны это была случайность, а мы на случайности внимание не обращаем. Вот если бы он в тактическом плане сделал какие-то ошибки, которые к голу привели, я бы набрал и по-тренерски высказал бы свое мнение, и он бы это оценил. А здесь какой смысл? Но знаю, что из нашего тренерского штаба после игры общение с ним было и поддержка имела место».

Напомним, что сборная России упустила ничью на последних минутах встречи с Хорватией. Единственный мяч в свои ворота забил Кудряшова. Таким образом, национальная команда не смогла напрямую отобраться на чемпионат мира в Катар.