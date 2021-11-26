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Черчесов — о Кудряшове: «Федор сильный парень и справится с этой ситуацией»

10:39
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре защитника национальной команды Федора Кудряшова в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).

«За Кудряшова в игре с Хорватией расстроился, — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда». — Не звонил ему. Федор сильный парень и справится с этой ситуацией. Ему мое «не переживай» может только в минус пойти. Во встрече с Хорватией с его стороны это была случайность, а мы на случайности внимание не обращаем. Вот если бы он в тактическом плане сделал какие-то ошибки, которые к голу привели, я бы набрал и по-тренерски высказал бы свое мнение, и он бы это оценил. А здесь какой смысл? Но знаю, что из нашего тренерского штаба после игры общение с ним было и поддержка имела место».

Напомним, что сборная России упустила ничью на последних минутах встречи с Хорватией. Единственный мяч в свои ворота забил Кудряшова. Таким образом, национальная команда не смогла напрямую отобраться на чемпионат мира в Катар.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/stanislav-cherchesov-sbornaya-ne-mesto-dlya-lichnyh-terzanij-trenera-poetomu-ya-i-govoril-chto-ne-pokinu-pole-boya/

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Карен Саркисян все материалы автора
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