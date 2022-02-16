Ашот Хачатурняц ответил на вопрос о возможном расширении РПЛ

Президент РПЛ Ашот Хачатурняц ответил на вопрос о возможном увеличении числа участников премьер-лиги.

«Вопроса о расширении не существует в повестке. Я сверился с Александром Валерьевичем. Этого вопроса нет в повестке у РФС и РПЛ. Вопрос не стоит. Клубы не обсуждают это. Это делают журналисты и блогеры. Ссылка на разговор с Александром Валерьевичем официальная», — отметил Хачатурянц.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ обсуждают возможность увеличения числа участников турнира до 18. Изменения могут вступить в силу к сезону-2023/24.