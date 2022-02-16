Ашот Хачатурянц: «Я сделал все, чтобы закон про FAN ID имел максимально удобную форму для болельщиков»

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своей роли в принятии закона о паспорте болельщика (FAN ID).

«Не доработали закон с РФС до бойкота? Начнем с того, что вы не знаете, какую работу вела РПЛ, — сказал Хачатурянц. — Мы принимали активное участие в переговорах по имплементации этого закона. К сожалению, этот процесс был прерван после определенных событий. Вы знаете, каких. Я считаю, что я как президент РПЛ сделал все, чтобы закон имел максимально удобную форму для болельщиков. У меня к себе вопросов нет».

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.