Врач «Интера» рассказал, что у Эриксена никогда не было проблем со здоровьем

Глава медицинского штаба «Интера» Пьеро Вольпи прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Кристианом Эриксеном.

«Вся семья «Интера» пережила плохие моменты. В скором времени мы займемся масштабными исследованиями. Важно, что сейчас Эриксен в порядке, но у него не было проблем. Ничего, что указывало бы на проблему. Нигде, ни в «Тоттенхэме», ни в «Интере». В Италии это контролируют очень строго», — цитирует Вольпи La Gazzetta dello Sport.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца и использовать дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.

Сегодня, 13 июня, стало известно, что футболист находится в больнице в стабильном состоянии. Его ждет полное медицинское обследование.