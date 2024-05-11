Дубль Пулишича принес «Милану» разгромную победу над «Кальяри»

«Милан» на своем поле разгромил «Кальяри» в матче 36-го тура итальянской серии А — 5:1.

Дубль за «россонери» оформил Кристиан Пулишич. Вингер отличился на 59-й и 87-й минутах. Еще по голу забили Исмаэль Беннасер (36-я минута), Тиджани Рейндерс (74-я) и Рафаэль Леау (83-я).

Единственный гол гостей на 63-й минуте забил Наитан Нандес.

«Милан» (74 очка) занимает второе место в серии А. «Кальяри» (33) идет 15-м в турнирной таблице.