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11 мая, 23:39

Дубль Пулишича принес «Милану» разгромную победу над «Кальяри»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Милан» — «Кальяри».
Фото Global Look Press

«Милан» на своем поле разгромил «Кальяри» в матче 36-го тура итальянской серии А — 5:1.

Дубль за «россонери» оформил Кристиан Пулишич. Вингер отличился на 59-й и 87-й минутах. Еще по голу забили Исмаэль Беннасер (36-я минута), Тиджани Рейндерс (74-я) и Рафаэль Леау (83-я).

Единственный гол гостей на 63-й минуте забил Наитан Нандес.

«Милан» (74 очка) занимает второе место в серии А. «Кальяри» (33) идет 15-м в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 36-й тур
11 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
5:1
Кальяри
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Кальяри
ФК Милан
1
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 35 18 12 5 48-27 66
5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
6
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 35 10 13 12 41-43 43
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 35 8 10 17 33-46 34
15
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
16
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
17
 Эмполи 35 8 8 19 26-50 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 35 2 9 24 27-75 15
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Милан – Кальяри
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