Дубль Пулишича принес «Милану» разгромную победу над «Кальяри»
«Милан» на своем поле разгромил «Кальяри» в матче 36-го тура итальянской серии А — 5:1.
Дубль за «россонери» оформил Кристиан Пулишич. Вингер отличился на 59-й и 87-й минутах. Еще по голу забили Исмаэль Беннасер (36-я минута), Тиджани Рейндерс (74-я) и Рафаэль Леау (83-я).
Единственный гол гостей на 63-й минуте забил Наитан Нандес.
«Милан» (74 очка) занимает второе место в серии А. «Кальяри» (33) идет 15-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|
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|
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|35
|11
|12
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|
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|10
|13
|12
|41-43
|43
|
13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32-50
|37
|
14
|Верона
|35
|8
|10
|17
|33-46
|34
|
15
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38-65
|33
|
16
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
17
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|8
|8
|19
|26-50
|32
|
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|Удинезе
|35
|4
|18
|13
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|7
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|
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|10.05
|21:45
|
Фрозиноне – Интер
|0 : 5
|11.05
|19:00
|
Наполи – Болонья
|0 : 2
|11.05
|21:45
|
Милан – Кальяри
|5 : 1
|12.05
|13:30
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|12.05
|16:00
|
Дженоа – Сассуоло
|- : -
|12.05
|16:00
|
Верона – Торино
|- : -
|12.05
|19:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|12.05
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
|13.05
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|- : -
|13.05
|21:45
|
Фиорентина – Монца
|- : -
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|24
|
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Ювентус
|16
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|П
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Рафаэл Леау
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Пауло Дибала
Рома
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Оливье Жиру
Милан
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|И
|К
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Давиде Калабрия
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|1
|3
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Антуан Макумбу
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