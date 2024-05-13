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Сегодня, 17:40

Жиру объявил об уходе из «Милана» в конце сезона, футболист продолжит карьеру в МЛС

Алина Савинова
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру сделал объявление о своем будущем. Футболист сообщил, что покинет итальянскую команду по окончании текущего сезона.

«Я хочу сообщить вам, что следующие два матча станут для меня последними в составе «Милана». Я продолжу карьеру в МЛС», — сказал Жиру на видео, опубликованном клубом.

При этом 37-летний нападающий отметил, что очень гордится своими успехами, достигнутыми в «Милане».

«Моя история в «Милане» заканчивается в этом году, но клуб навсегда останется в моем сердце», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Жиру договорился с «Лос-Анджелесом» о контракте на полтора года.

Жиру выступает за «Милан» с 2021 года. В этом сезоне француз провел за красно-черных 45 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 9 голевых передач.

Оливье Жиру
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 35 19 6 10 65-39 63
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
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 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
16
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
17
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
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 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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