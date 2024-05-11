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Сегодня, 21:27

Дибала признан лучшим футболистом серии А по итогам апреля

Виктория Кравченко
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Форвард «Ромы» Пауло Дибала признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам апреля, сообщила пресс-служба турнира.

Аргентинец получит награду перед матчем 37-го тура чемпионата Италии с «Аталантой».

В нынешнем сезоне серии А 30-летний футболист провел 26 поединков, забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.

После 35 туров чемпионата команда с 60 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.

Пауло Дибала
ФК Рома
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 35 21 8 6 67-42 71
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
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5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
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 Рома 35 17 9 9 62-42 60
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
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 Дженоа 35 10 13 12 41-43 43
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
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15
 Кальяри 35 7 12 16 37-60 33
16
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
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