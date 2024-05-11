Дибала признан лучшим футболистом серии А по итогам апреля

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Форвард «Ромы» Пауло Дибала признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам апреля, сообщила пресс-служба турнира.

Аргентинец получит награду перед матчем 37-го тура чемпионата Италии с «Аталантой».

В нынешнем сезоне серии А 30-летний футболист провел 26 поединков, забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.

После 35 туров чемпионата команда с 60 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.

