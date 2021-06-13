«Интер» готов продать Луатаро Мартинеса за 90 миллионов евро

«Интер» готов продать форварда Лаутаро Мартинеса за 90 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, клуб продаст футболиста, в случае хорошего предложения. В игроке заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Но все эти клубы не готовы будут предложить 90 миллионов евро за игрока.