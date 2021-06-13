«Интер» готов продать Луатаро Мартинеса за 90 миллионов евро
13:48
«Интер» готов продать форварда Лаутаро Мартинеса за 90 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, клуб продаст футболиста, в случае хорошего предложения. В игроке заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Но все эти клубы не готовы будут предложить 90 миллионов евро за игрока.
В прошедшем сезоне 23-летний аргентинец сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.
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