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«Интер» готов продать Луатаро Мартинеса за 90 миллионов евро

13:48
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«Интер» готов продать форварда Лаутаро Мартинеса за 90 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, клуб продаст футболиста, в случае хорошего предложения. В игроке заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Но все эти клубы не готовы будут предложить 90 миллионов евро за игрока.

В прошедшем сезоне 23-летний аргентинец сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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