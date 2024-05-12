Пиоли: «Интер» в этом году был сильнее всех, не только «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о чемпионстве «Интера» в этом сезоне серии А.

«Ни одной команде не удавалось поддерживать уровень «Интера». Наша команда очень усердно работала и отдавала все силы, но нам не удалось поддержать этот уровень. У нас сильная команда, которая старалась, но в определенные моменты чемпионата не смогла преодолеть определенные препятствия. [«Интер»] был сильнее всех, не только нас», — сказал Пиоли после матча с «Кальяри» (5:1).

За два тура до конца чемпионата «Интер» набрал 92 очка и уже обеспечил себе золотые медали. «Милан» с 74 очками — на второй строчке.