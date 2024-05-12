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«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Салернитаной» и продлил серию без побед до 6 матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ювентус» — «Салернитана».
Фото Reuters

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 36-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 27-й минуте открыл защитник гостей Никколо Пьероцци. Туринцы отыгрались в концовке благодаря голу Адриена Рабьо.

«Ювентус» (67 очков) остался на четвертом месте в серии А. Команда Массимилиано Аллегри лишилась шансов догнать «Милан» (74), занимающий второе место в чемпионате Италии. «Ювентус» не побеждает уже в шести матчах кряду во всех турнирах.

«Салернитана» (16) занимает последнее место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:1
Салернитана

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Салернитана
ФК Ювентус
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
6
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
16
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
17
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
19
 Сассуоло 36 7 8 21 42-72 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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10.05 21:45
Фрозиноне – Интер
 0 : 5
11.05 19:00
Наполи – Болонья
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11.05 21:45
Милан – Кальяри
 5 : 1
12.05 13:30
Лацио – Эмполи
 2 : 0
12.05 16:00
Дженоа – Сассуоло
 2 : 1
12.05 16:00
Верона – Торино
 1 : 2
12.05 19:00
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