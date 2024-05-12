«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Салернитаной» и продлил серию без побед до 6 матчей
«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 36-го тура итальянской серии А — 1:1.
Счет на 27-й минуте открыл защитник гостей Никколо Пьероцци. Туринцы отыгрались в концовке благодаря голу Адриена Рабьо.
«Ювентус» (67 очков) остался на четвертом месте в серии А. Команда Массимилиано Аллегри лишилась шансов догнать «Милан» (74), занимающий второе место в чемпионате Италии. «Ювентус» не побеждает уже в шести матчах кряду во всех турнирах.
«Салернитана» (16) занимает последнее место в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|36
|29
|5
|2
|86-19
|92
|
2
|Милан
|36
|22
|8
|6
|72-43
|74
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49-28
|67
|
5
|Аталанта
|34
|18
|6
|10
|63-38
|60
|
6
|Рома
|35
|17
|9
|9
|62-42
|60
|
7
|Лацио
|36
|18
|5
|13
|47-37
|59
|
8
|Наполи
|36
|13
|12
|11
|53-46
|51
|
9
|Фиорентина
|34
|14
|8
|12
|51-39
|50
|
10
|Торино
|36
|12
|14
|10
|33-32
|50
|
11
|Дженоа
|36
|11
|13
|12
|43-44
|46
|
12
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38-46
|45
|
13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32-50
|37
|
14
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
15
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38-65
|33
|
16
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
17
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
|32
|
18
|Удинезе
|35
|4
|18
|13
|33-52
|30
|
19
|Сассуоло
|36
|7
|8
|21
|42-72
|29
|
20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28-76
|16
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.05
|21:45
|
Фрозиноне – Интер
|0 : 5
|11.05
|19:00
|
Наполи – Болонья
|0 : 2
|11.05
|21:45
|
Милан – Кальяри
|5 : 1
|12.05
|13:30
|
Лацио – Эмполи
|2 : 0
|12.05
|16:00
|
Дженоа – Сассуоло
|2 : 1
|12.05
|16:00
|
Верона – Торино
|1 : 2
|12.05
|19:00
|
Ювентус – Салернитана
|1 : 1
|12.05
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
|13.05
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|- : -
|13.05
|21:45
|
Фиорентина – Монца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
|11
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