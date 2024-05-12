Пиоли рассказал о важности победы «Милана» в матче с «Кальяри»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги победного матча с «Кальяри» в 36-м туре чемпионата Италии — 5:1.

«Очень важная победа, за последние годы мы не привыкли к тому, чтобы долго не выигрывать. Мы столкнулись с трудным моментом после вылета из Лиги Европы и поражения в дерби, нам было сложно из-за возникшего положения. Было важно победить», — цитирует Пиоли сайт Джанлуки Ди Марцио.

В этом матче дубль за «россонери» оформил Кристиан Пулишич. Еще по голу забили Исмаэль Беннасер (36-я минута), Тиджани Рейндерс (74-я) и Рафаэль Леау (83-я).

«Милан» (74 очка) занимает второе место в серии А. «Кальяри» (33) идет 15-м в турнирной таблице.