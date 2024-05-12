Дубль де Кетеларе принес «Аталанте» победу над «Ромой», Миранчук вышел в концовке

«Аталанта» на своем поле обыграла «Рому» в матче 36-го тура итальянской серии А — 2:1.

Дубль за бергамасков оформил Шарль де Кетеларе. Бельгиец забил на 18-й и 20-й минутах. Единственный гол римлян на 66-й минуте с пенальти записал на свой счет Лоренцо Пеллегрини.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал игру в запасе и вышел на замену на 88-й минуте.

«Аталанта» (63 очка) укрепилась на пятом месте в серии А, «Рома» (60) идет шестой в турнирной таблице.