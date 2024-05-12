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Дубль де Кетеларе принес «Аталанте» победу над «Ромой», Миранчук вышел в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аталанта» — «Рома».
Фото Reuters

«Аталанта» на своем поле обыграла «Рому» в матче 36-го тура итальянской серии А — 2:1.

Дубль за бергамасков оформил Шарль де Кетеларе. Бельгиец забил на 18-й и 20-й минутах. Единственный гол римлян на 66-й минуте с пенальти записал на свой счет Лоренцо Пеллегрини.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал игру в запасе и вышел на замену на 88-й минуте.

«Аталанта» (63 очка) укрепилась на пятом месте в серии А, «Рома» (60) идет шестой в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:1
Рома

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
1
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«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Салернитаной» и продлил серию без побед до 6 матчей
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Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 35 19 6 10 65-39 63
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
16
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
17
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
19
 Сассуоло 36 7 8 21 42-72 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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