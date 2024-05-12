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«Торино» одержал волевую победу над «Вероной» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торино» на выезде обыграл «Верону» в матче 36-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 67-й минуте открыл форвард хозяев Кароль Свидерски. Победу гостям принесли голы Заноса Саввы (77-я минута) и Пьетро Пеллегри (83-я).

«Торино» (50 очков) занимает десятое место в серии А. «Верона» (34) идет 14-й в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 16:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Торино

В параллельном матче «Дженоа» на своем поле победил «Сассуоло» — 2:1.

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 16:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
2:1
Сассуоло

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Дженоа
ФК Сассуоло
ФК Торино
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 35 18 12 5 48-27 66
5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
6
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
16
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
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 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
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