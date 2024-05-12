Бизнесмен Ломакин купил часть акций итальянского клуба «Удинезе»
Российский бизнесмен Сергей Ломакин стал совладельцем итальянского футбольного клуба. Об этом сообщает Legalbet. Он выкупил часть акций «Удинезе», выступающего в Серии А.
Итальянский клуб станет пятым, где Ломакин входит в состав владельцев. Россиянину принадлежат «Родина», «Рига» и «Акритас Хлоракас», также бизнесмен является совладельцем «Пафоса».
Источник: Legalbet
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|
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|35
|8
|13
|14
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|37
|
14
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|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
15
|Кальяри
|36
|7
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|17
|38-65
|33
|
16
|Фрозиноне
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|7
|11
|18
|43-68
|32
|
17
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
|32
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|Удинезе
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|18
|13
|33-52
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|7
|8
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|10.05
|21:45
|
Фрозиноне – Интер
|0 : 5
|11.05
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Наполи – Болонья
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|11.05
|21:45
|
Милан – Кальяри
|5 : 1
|12.05
|13:30
|
Лацио – Эмполи
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|12.05
|16:00
|
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|2 : 1
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|
Верона – Торино
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|12.05
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Ювентус – Салернитана
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|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
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|
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