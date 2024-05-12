Бизнесмен Ломакин купил часть акций итальянского клуба «Удинезе»

Российский бизнесмен Сергей Ломакин стал совладельцем итальянского футбольного клуба. Об этом сообщает Legalbet. Он выкупил часть акций «Удинезе», выступающего в Серии А.

Итальянский клуб станет пятым, где Ломакин входит в состав владельцев. Россиянину принадлежат «Родина», «Рига» и «Акритас Хлоракас», также бизнесмен является совладельцем «Пафоса».