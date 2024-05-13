Фабрегас: «Варди не является целью «Комо»
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отреагировал на слухи о возможном переходе форварда «Лестера» Джейми Варди.
«Варди не является целью «Комо» на следующий сезон. Мы создадим очень конкурентоспособную команду. Нам нужно подписывать игроков, которые хотят перейти к нам и поверить в наш проект», — приводит слова Фабрегаса DAZN.
Ранее Варди, а также экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри, посетил матч «Комо».
«Комо» гарантировал выход в чемпионат Италии, заняв второе место в турнирной таблице серии B.
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|13
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|32-50
|37
|
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|8
|10
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|34
|
15
|Кальяри
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|17
|38-65
|33
|
16
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
17
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|8
|20
|26-52
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|18
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|33-52
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|
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|10.05
|21:45
|
Фрозиноне – Интер
|0 : 5
|11.05
|19:00
|
Наполи – Болонья
|0 : 2
|11.05
|21:45
|
Милан – Кальяри
|5 : 1
|12.05
|13:30
|
Лацио – Эмполи
|2 : 0
|12.05
|16:00
|
Дженоа – Сассуоло
|2 : 1
|12.05
|16:00
|
Верона – Торино
|1 : 2
|12.05
|19:00
|
Ювентус – Салернитана
|1 : 1
|12.05
|21:45
|
Аталанта – Рома
|2 : 1
|13.05
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|- : -
|13.05
|21:45
|
Фиорентина – Монца
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|
|
Душан Влахович
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|П
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Милан
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Пауло Дибала
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Оливье Жиру
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Милан
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|1
|3
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Антуан Макумбу
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|1
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