Колыванов оценил шансы «Аталанты» и «Ювентуса» в финале Кубка Италии

Бывший нападающий «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом».

«Ювентус» сейчас очень неудачно играет в чемпионате. Конечно, в финале Кубка Италии команда соберется. Но «Аталанта» выглядит предпочтительнее. По сравнению с «Ювентусом», команда Гасперини более играющая, а подопечные Аллегри толком не создают моменты. Матч не получится столь ярким, сколько нам этого хочется, поскольку «Ювентус» играет от обороны. Шансы — 50 на 50. Надеюсь, Миранчуку повезет и в финале Кубке Италии, и финале Лиги Европы. Хочется, чтобы он вышел в старте и забил решающий гол или отдал бы голевую передачу. Голов будет мало. В таких ответственных матчах не будет столько моментов, особенно от игры с «Ювентусом». Один мяч решит исход игры", — сказал Колыванов ODDS.ru.

Финал Кубка Италии сезона-2023/24 пройдет в среду 15 мая. Решающий матч состоится в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00.