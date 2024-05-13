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Колыванов оценил шансы «Аталанты» и «Ювентуса» в финале Кубка Италии

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Бывший нападающий «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом».

«Ювентус» сейчас очень неудачно играет в чемпионате. Конечно, в финале Кубка Италии команда соберется. Но «Аталанта» выглядит предпочтительнее. По сравнению с «Ювентусом», команда Гасперини более играющая, а подопечные Аллегри толком не создают моменты. Матч не получится столь ярким, сколько нам этого хочется, поскольку «Ювентус» играет от обороны. Шансы — 50 на 50. Надеюсь, Миранчуку повезет и в финале Кубке Италии, и финале Лиги Европы. Хочется, чтобы он вышел в старте и забил решающий гол или отдал бы голевую передачу. Голов будет мало. В таких ответственных матчах не будет столько моментов, особенно от игры с «Ювентусом». Один мяч решит исход игры", — сказал Колыванов ODDS.ru.

Финал Кубка Италии сезона-2023/24 пройдет в среду 15 мая. Решающий матч состоится в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00.

Источник: ODDS.ru
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 И В Н П +/- О
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 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 35 19 6 10 65-39 63
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
16
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
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 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
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