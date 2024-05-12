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Чинквини: «Разговаривал со скаутом «Аталанты» — Миранчука считают важным игроком»

Руслан Минаев
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Бывший менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может остаться в клубе в следующем сезоне.

«Миранчук — классный футболист, в его игре виден большой прогресс. Сейчас он является важным игроком для «Аталанты». Я разговаривал про него с моим другом, главным скаутом «Аталанты» Габриэле Дзаманьей. Он сказал, что в клубе Алексея считают важным, полагаю, на следующей сезон его также захотят сохранить. Да и для самого Миранчука это хороший шанс показать себя», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний Миранчук провел за бергамасков 37 матчей, забил 4 мяча и сделал 11 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Оресте Чинквини
Серия А
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2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 35 18 12 5 48-27 66
5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
6
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
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 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
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 Торино 35 11 14 10 31-31 47
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 Монца 35 11 12 12 38-46 45
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