43-летний Буффон согласовал контракт с «Пармой»
01:15
Знаменитый вратарь Джанлуилджи Буффон продолжит карьеру в «Парме». 43-летний голкипер согласовал контракт на два года, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.
Буффон этим летом покинул «Ювентус» в связи с истечением срока соглашения.
Джанлуиджи дебютировал в «Парме» в ноябре 1995 года в возрасте 17 лет 9 месяцев и 22 дней, сыграв на ноль в игре с «Миланом» (0:0).
По итогам сезона-2020/21 «Парма» вылетела в серию B. У Буффона есть опыт выступления во втором дивизионе Италии: сезон-2006/07 в серии B провел «Ювентус», изгнанный из элиты по итогам антикоррупционного расследования.
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